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08.10.2026 15:57:42
Kapitalertragsteuer auf Bitcoin & Co.: Athen schlägt 10 Prozent vor
Die griechische Regierung hat eine Kapitalertragsteuer von 10 Prozent auf Kryptowährungen vorgeschlagen, niedriger als bei den meisten europäischen Wettbewerbern.
Der vorgeschlagene Steuersatz ist zudem niedriger als die Steuern, die in den meisten anderen europäischen Ländern auf Krypto-Gewinne erhoben werden. Frankreich und Italien verlangen eine Kapitalertragsteuer von 30 beziehungsweise 33 Prozent, während die deutschen Sätze an die Einkommensteuergrenzen gekoppelt sind. Spanien besteuert die Gewinne progressiv mit bis zu 28 Prozent.
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Der Tausch einer Kryptowährung in eine andere würde dem Gesetzesentwurf zufolge keinen steuerpflichtigen Veräusserungsgewinn darstellen. Gewinne aus Aktivitäten wie der Kreditvergabe und der Bereitstellung von Liquidität sollen als Zinsen mit einem Satz von 10 Prozent besteuert werden, heisst es in dem Entwurf.
Der Gesetzesentwurf wurde zur öffentlichen Konsultation freigegeben und soll in der ersten Novemberwoche in das Parlament eingebracht werden.
Von Joe Stonor
DOW JONES
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