Ist eine Anti Banken Stimmung spürbar? Investieren Anleger deshalb häufiger in Kryptos?

Im Juli 2012 rief der damalige SPD-Parteichef Gabriel zum Kampf gegen Banken und Finanzindustrie auf. Der Tagesspiegel berichtete damals unter der Headline: Mit Anti-Banken-Populismus in die Offensive. Als Aktivisten rund um den Globus gegen die Macht der Banken protestierten, fiel der Aufstand gegen das Finanzsystem in Deutschland eher spärlich aus.

Das war im Oktober 2011 und der Spiegel berichtete damals über Occupy Wall Street. Die Organisation der Bewegung war durchweg recht jung und bekam vielbeachtete Unterstützung bei der Forderung nach Freiheit der Finanzmärkte.

Bankenpleiten in den USA und der Schweiz machen europäische Geldbranche nervös

Wird die EZB den Leitzins erneut erhöhen oder diesmal pausieren?

Yellen: Sind bereit, weitere Hilfen für den Finanzsektor bereitzustellen

ZEW-Konjunkturerwartungen im März deutlich schlechter

Krypto Pre-Sales ohne Banken und Mittelsmänner

Unsicherheiten über die Zukunft von Banken

2023 wiederholt sich das Stimmungsbild erneut, denn die Geldspritzen für Banken und die Konjunktursorgen veranlassen die Zentralbanken zu drastischen Massnahmen. Zuletzt war die Zuversicht bei den europäischen Währungshütern gestiegen, dass die Wirtschaft im zweiten Quartal wieder leicht zulegen würde. Aber die neuerlichen Bankenkrisen trüben die Stimmung und bremsen die Konjunktur.

Wenn die grössten Geldhäuser unter Druck geraten, dann kann man durchaus von einer prekären Situation sprechen. Die US-Regierung signalisiert weitere Bankenhilfen für die strauchelnde Regionalbank First Republic. Für die Silicon Valley Bank und die Signature Bank garantierte die US-Regierung die Einlagen der Kunden über die gesetzliche Sicherungsgrenze von 250.000 Dollar hinaus, als diese unter dem Druck steigender Zinsen zusammenbrachen.

Die Bankensorgen sind spürbar, heute wie damals. Es geht jetzt darum, dass die Zentralbanken, allen voran die FED, ihre straffe Geldpolitik zwar beibehalten, aber gleichzeitig die Banken nicht weiter damit an den Abgrund zwingen. Grund für die Probleme sind die langfristig auf günstige Zinsen ausgerichteten Anleihen, die die Banken als Liquiditätsstabilität abgeschlossen hatten. Durch die hohen Zinsen waren diese teilweise fast vollständig wertlos geworden, was zu fehlender Liquidität führte.

EZB bescheinigte Banken im Februar 2023 Widerstandsfähigkeit

Am 8. Februar 2023 ist auf der Webseite der EZB in einer Pressemitteilung Folgendes zu lesen:

„Die Banken haben die wirtschaftlichen Auswirkungen der russischen Invasion in die Ukraine dank ihrer starken Eigenkapital- und Liquiditätspositionen, ihrer höheren Rentabilität und der kontinuierlichen Verbesserung der Aktiva Qualität gut verkraftet“, so Andrea Enria, Vorsitzender des Aufsichtsgremiums der EZB.

6 Wochen später geht das Gespenst der Bankenpleite in Europa um, so die Tagesschau.

Auch die EZB hatte in ihrem Februar-Bericht festgestellt, dass viele Banken nur unzureichend mit Ressourcen zur Kontrollfunktion ausgestattet sind. Darunter leiden auch die Datenqualität und die Erstellung nicht standardisierter Meldungen, was die Datenaggregation und die -berichterstattung erschwert.

Was ist ein Bankrun?

Wenn viele Kunden gleichzeitig das Vertrauen in eine Bank verlieren und ihre Einlagen abheben, spricht man von einem Bankrun im klassischen Sinn. Im Zeitalter von Internet und sozialen Medien kann die Stimmung besonders schnell umschlagen und fatale Folgen auslösen. Da kann auch eine 200-Milliarden-Bank binnen Stunden vor der Pleite stehen, so wie jüngst im Fall der Silicon Valley Bank aus den USA.

Sie musste plötzlich liquide Mittel besorgen und deshalb Wertpapiere aus ihrem Anleiheportfolio mit einem Verlust von 1,8 Milliarden Dollar verkaufen. Am Tag darauf, 9. März 2023, bricht die Aktie ein, die Anleger werden wohl nervös. Als das Papier mehr als 60 % seines Wertes verloren hat, sprechen die ersten Anleger von einem Bankenrun. Noch bevor die Filialen im Silicon Valley öffnen, teilte am 10. März 2023 die Finanzaufsicht mit, dass die Bank geschlossen und unter die nationale Bankenaufsicht FDIC gestellt worden ist.

Die internationalen Finanzmärkte stehen stark unter Druck und die aktuell hohen Unsicherheiten schlagen sich auch in den Konjunkturerwartungen nieder.

US-Finanzministerin Yellen betonte, dass die breiten Massnahmen zum Schutz des US-Bankensystems notwendig waren. Sie machte auch gleich deutlich, dass die Regierung weitere Hilfen für angemessen hält, falls es erneut zur Einlagenflucht kommen sollte.

Konjunkturerwartung überraschend eingebrochen

Das Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) hat am Dienstag seinen Index für die Konjunkturerwartungen veröffentlicht. Dieser ist nach fünf Monaten mit steigenden Werten das erste Mal von 28,1 auf 13 Punkte gesunken. Das wird mit der aktuellen Bankenkrise begründet, die die vorsichtige Aufbruchstimmung in der deutschen Wirtschaft jäh gestoppt hat, so Business Insider.

Bild: Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung

Die Einschätzung zur Ertragsentwicklung der Banken verschlechtert sich ganz erheblich, bleibt allerdings noch leicht positiv. Auch die Einschätzungen zum Bereich Versicherungswirtschaft gehen deutlich zurück, so ZEW-Präsident Achim Wambach.

Grosses Misstrauen in Banken

Im Jahr 2020 wollte YouGov in einer Umfrage wissen, wie sehr die Deutschen den Banken und ihren Bankberatern vertrauen. 31 Prozent stimmten dabei der Aussage zu, dass man Banken nicht vertrauen kann. Nur jeder fünfte Deutsche, also rund 20 Prozent, gab an, den Banken vertrauen zu können. Das Misstrauen wird vor allem damit begründet, dass die Banken hauptsächlich ihren eigenen wirtschaftlichen Vorteile sehen, statt ihre Kunden in den Fokus zu stellen.

Das generelle Misstrauen in die Finanzbranche wirkt sich dahingehend aus, dass Anleger keine Geschäfte mit Banken tätigen oder schlichtweg den Anlageempfehlungen ihrer Berater nicht folgen. Auch das Einschalten des Staates, um Missstände zu regulieren, kann genau das Gegenteil von dem bewirken, was damit eigentlich erreicht werden soll. Viele Bürger hielten es für besser, dass der Markt sich selbst reguliert.

Mangelnde Transparenz wird häufig als Grund für fehlendes Vertrauen angegeben. Besonders die Kostenstrukturen und Gebühren der Banken werden oftmals von Kunden als nicht transparent wahrgenommen. Hohe Boni, wie gerade in letzter Sekunde bei der strauchelnden Credit Suisse verhindert, unterstützen das negative Vertrauensumfeld von Banken und Finanzdienstleistern weiter. Im Fall der Schweizer Grossbank hat die Regierung gestern ein Machtwort gesprochen und die reguläre Auszahlung von Boni gestoppt.

Der Schritt betrifft demnach bereits zugesicherte, aber aufgeschobene Vergütungen für die Geschäftsjahre bis 2022 wie Aktienansprüche. Zudem will die Regierung weitere Massnahmen zu den variablen Vergütungen für die Geschäftsjahre bis 2022 und darüber hinaus prüfen. Die Credit Suisse lehnte eine Stellungnahme ab. Quelle: Spiegel.

Kryptowährungen leben vom Vertrauen ohne Banken

Bei herkömmlichen Währungen, auch als Fiat bezeichnet, basiert das Vertrauen auf die Fähigkeit zentraler Instanzen, die ausgegebene Geldmenge zu steuern. Bei Kryptowährungen basiert das verbriefte Vertrauen auf der zugrunde liegenden Technologie. Käufer und Verkäufer vertrauen darauf, dass nach einer Transaktion kein Wertverlust der Währung eintritt.

Derzeit sind interessante Krypto Pre-Sales verfügbar, bei denen keine Banken oder dritte Instanzen involviert sind. Denn die Projekte basieren auf der Blockchain Technologie, die vollständig ohne Mittelsmänner oder Regulierungsmassnahmen von Regierungen auskommt. C+Charge ist ein solches Projekt, das kurz vor Ende des regulären Vorverkaufs steht. Am 31. März ist der Pre-Sales beendet und der Utility-Token $CCHG geht an die ersten Exchanges. Noch können Anleger in das Projekt investieren, das vor allem Halter von E-Autos anspricht.

Mit jeder Aufladung des elektrisch angetriebenen Fahrzeuges verdienen Benutzer Punkte, die anschliessend in NFT umgewandelt werden. Jedes NFT repräsentiert eine Emissionsgutschrift, die die Industrie dringend benötigt, um mehr Treibhausgase in die Umwelt zu entlassen. Mit jedem CO₂-Zertifikat, das dem Markt entzogen wird, unterstützen Anleger wie Sie den Klimaschutz.

Auch Love Hate Inu ist ein innovatives Projekt, das auf der Blockchain basiert. Hier benötigen Anleger ebenfalls den Utility-Token, um Zugang zur Plattform zu erhalten. Dort nehmen Sie an Online-Abstimmungen teil, die während der Vermarktung von polarisierenden Persönlichkeiten wie ElonInu, TrumpInu oder RonaldInu repräsentiert werden. Doch es dreht sich nicht nur alles um Spass und Unterhaltung bei Love Hate Inu, denn jeder Benutzer kann Themen für Abstimmungen vorschlagen und von der Community Feedback erhalten.

Auch Fight Out ist im Vorverkauf günstig erhältlich. Genau wie C+Charge steht auch bei diesem Krypto-Projekt das erste Listing an einer Exchange an. Bis zum 31. März können Sie noch günstig einsteigen und den Fitness-Sektor revolutionieren. Mit hohem Anteil an Gamification trainieren Benutzer wie gewohnt, jedoch unabhängig von Fitness-Studios. Ihre Daten laden Sie automatisch per GPS an den personalisierten Avatar.

Der Fight Out Avatar bewegt sich im Metaverse der Plattform und erhält für jede sportliche Aktivität oder die Teilnahme an speziellen Challenges Krypto-Belohnungen. In reizvollen Wettbewerben, spannenden Work Outs und einzigartigen Herausforderungen stehen dann zahlreiche Gewinne zur Auswahl. Neben neuen Token locken Trainings mit namhaften Sportlern aus der MMA-Szene oder individuelle Video-Trainings.

Fazit: Das Vertrauen in Banken mag nicht bei jedem Bürger gleich gross ausgeprägt sein. Ein kritischer Vorbehalt gegenüber den staatlich regulierten Finanzinstituten ist auch durchaus sinnvoll. Dennoch geben wir unser Geld den Banken, um damit wirtschaftlich zu handeln, wovon natürlich auch die Banken selbst profitieren. Eine Win-win-Situation für alle Beteiligten.

Geraten Banken in Schieflage, sind die Gelder und Einlagen der Kunden gefährdet. Es ist klug und sinnvoll, wenn Regierungen eingreifen und dieses Geld sichern. Dennoch wäre ein sich selbst regulierender Markt an der ein oder anderen Stelle durchaus sinnvoll. Wer als Anleger unabhängiger von Banken sein möchte, kann in Krypto Pre-Sales alternative Vermögenswerte finden.

