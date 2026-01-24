Internet Computer: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Anzeige

Internet Computer notierte am 23.01.2025 bei 9.243 USD. Wenn ein Investor damals 1’000 USD in ICP investiert hätte, befänden sich nun 108.20 Internet Computer in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 23.01.2026 auf 3.474 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 375.83 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -62.42 Prozent.

Am 18.12.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 2.803 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 31.01.2025 bei 9.287 USD.

Redaktion finanzen.net