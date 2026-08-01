|Rentables Internet Computer-Investment?
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01.08.2026 11:03:09
Internet Computer: Wie viel Verlust eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte
So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in Internet Computer verlieren können.
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Am 26.10.2021 wurde Internet Computer bei 46.84 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in ICP investiert worden wären, hätte man nun 21.35 Internet Computer im Portfolio. Die gehaltenen Internet Computer wären gestern 44.15 USD wert gewesen, da sich der ICP-USD-Kurs auf 2.068 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 95.59 Prozent eingebüsst.
Das 52-Wochen-Tief von ICP wurde am 29.07.2026 erreicht und liegt bei 2.057 USD. Bei 8.964 USD erreichte der Coin am 08.11.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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