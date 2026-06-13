Internet Computer: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte

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Internet Computer war gestern vor 1 Jahr 5.829 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 17.16 ICP im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 39.08 USD, da Internet Computer am 12.06.2026 2.278 USD wert war. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 60.92 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Internet Computer am 23.02.2026 bei 2.085 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Internet Computer liegt derzeit bei 8.964 USD und wurde am 08.11.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net