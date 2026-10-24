Internet Computer: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte

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Gestern vor 5 Jahren war ein Internet Computer 46.84 USD wert. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 21.35 ICP-Coins. Die gehaltenen Internet Computer wären am 23.10.2026 bei einem ICP-USD-Kurs von 2.711 USD 57.89 USD wert gewesen. Die Abnahme von 1’000 USD zu 57.89 USD entspricht einer negativen Performance von 94.21 Prozent.

Am 01.08.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 2.021 USD. Bei 8.964 USD erreichte Internet Computer am 08.11.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net