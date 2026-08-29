Internet Computer: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte

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Internet Computer kostete gestern vor 5 Jahren 46.84 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in ICP zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 213.49 Internet Computer. Da sich der Kurs von ICP-USD gestern auf 2.391 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 510.56 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 94.89 Prozent vermindert.

Bei 2.021 USD erreichte der Coin am 01.08.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 8.964 USD erreichte die Kryptowährung am 08.11.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net