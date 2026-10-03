Internet Computer: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte

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Internet Computer wurde am 02.10.2025 zu einem Wert von 4.577 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in ICP investiert worden wären, hätte man nun 218.49 Internet Computer im Portfolio. Da sich der ICP-USD-Kurs gestern auf 3.275 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 715.65 USD wert. Mit einer Performance von -28.43 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 2.021 USD und wurde am 01.08.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch von Internet Computer liegt derzeit bei 8.964 USD und wurde am 08.11.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net