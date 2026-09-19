Internet Computer: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte

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Am 18.09.2025 lag der Kurs von Internet Computer bei 4.930 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 2’028.43 ICP. Mit dem ICP-USD-Kurs vom 18.09.2026 gerechnet (2.864 USD), wäre die Investition nun 5’809.14 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 5’809.14 USD, was einer negativen Performance von 41.91 Prozent entspricht.

Bei 2.021 USD erreichte ICP am 01.08.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 08.11.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 8.964 USD.

Redaktion finanzen.net