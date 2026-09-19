|Investition unter der Lupe
|
19.09.2026 11:03:09
Internet Computer: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte
Bei einem frühen Internet Computer-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Am 18.09.2025 lag der Kurs von Internet Computer bei 4.930 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 2’028.43 ICP. Mit dem ICP-USD-Kurs vom 18.09.2026 gerechnet (2.864 USD), wäre die Investition nun 5’809.14 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 5’809.14 USD, was einer negativen Performance von 41.91 Prozent entspricht.
Bei 2.021 USD erreichte ICP am 01.08.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 08.11.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 8.964 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|66’764.13180
|5.96%
|Handeln
|Vision
|0.03503
|1.68%
|Handeln
|Ethereum
|2’162.56756
|7.17%
|Handeln
|Ripple
|1.15233
|7.75%
|Handeln
|Solana
|93.19427
|11.27%
|Handeln
|Cardano
|0.18479
|10.59%
|Handeln
|Polkadot
|0.94142
|5.37%
|Handeln
|Chainlink
|10.18411
|8.41%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|7.05%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|11.53%
|Handeln
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren