Internet Computer: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen

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Am 26.10.2021 war Internet Computer 46.84 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 213.49 ICP im Depot. Mit dem ICP-USD-Kurs vom 09.10.2026 gerechnet (3.060 USD), wäre das Investment nun 653.34 USD wert. Mit einer Performance von -93.47 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Bei 2.021 USD erreichte der Coin am 01.08.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 08.11.2025 bei 8.964 USD.

Redaktion finanzen.net