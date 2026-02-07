Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Entwicklung unter der Lupe 07.02.2026 11:03:09

Internet Computer: So viel Verlust wäre bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Einstieg in Internet Computer verlieren können.

Internet Computer wurde gestern vor 1 Jahr bei 6.708 USD gehandelt. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 14.91 ICP im Portfolio. Da sich der Kurs von ICP-USD gestern auf 2.509 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 37.41 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 62.59 Prozent verkleinert.

Am 05.02.2026 erreichte ICP sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 2.239 USD. Am 08.11.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 8.964 USD.

Redaktion finanzen.net

