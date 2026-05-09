Internet Computer: So viel hätte eine Investition von vor 5 Jahren gekostet

Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Am 26.10.2021 wurde Internet Computer bei 46.84 USD gehandelt. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in ICP investiert hat, hat nun 21.35 Internet Computer im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 76.15 USD, da sich der Wert eines Coins am 08.05.2026 auf 3.567 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 92.39 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 23.02.2026 bei 2.085 USD. Bei 8.964 USD erreichte Internet Computer am 08.11.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net