Huobi Token Kurs Prognose: 25 % Kursplus für HT – das ist der Grund

Mit einem deutlichen Plus von über 1,5 % knüpft der digitale Währungsmarkt zum Start in die neue Woche an die Performance im laufenden Jahr an. Der Bitcoin notiert nur noch denkbar knapp unterhalb der 25.000 $ – ein zeitnaher Ausbruch scheint nun möglich. Dennoch findet man die grossen Gewinner heute eher auf den hinteren Plätzen in der Top 100 des digitalen Währungsmarkts. Der Huobi Token gehört mit fast 25 % Kursplus in nur 24 Stunden zu den besten Coins – warum konnte HT heute explodieren und welches Potenzial offenbart unsere Huobi Token Kurs Prognose?

Huobi Token Kurs heute: Starke Rallye, Handelsvolumen explodiert

Aktuell steht der Huobi Token rund 24 % im Plus, wenn man die Performance am vergangenen Handelstag berücksichtigt. Damit taxiert Coingecko HT aktuell bei 6,45 $. In den letzten 24 Stunden wurde der Huobi Token zwischen 5,12 und 6,84 $ gehandelt. Ergo gab es vom Tageshoch einen deutlichen Rücksetzer, zwischenzeitlich standen noch deutlich grössere Buchgewinne für den Huobi Token zu Buche. Dabei stieg das Handelsvolumen nach Daten von CoinMarketCap um fast 200 % auf 55 Millionen $ an. Das aktuelle Momentum sieht bullisch aus. Der Huobi Token konnte sowohl das Resistance-Level bei 5,45 als auch bei 6,25 $ überwinden.

Der Grund für die Kursrallye beim Huobi Token

Doch warum gewinnt der Huobi Token an Momentum und kann den breiten Markt heute locker outperformen? Dafür gibt eine eindeutige Ursache. Denn Huobi Global hat die Krypto-Lizenz in Hongkong beantragt und möchte somit das Geschäft an einem zukunftsträchtigen Standort legal ausbauen. Sofern die Lizenz erteilt werde, könnte Huobi Global das Angebot in Hongkong etablieren und den Anlegern eine breite Auswahl an Instrumenten zur Verfügung stellen. Zunächst soll dabei der Fokus auf besonders kapitalstarken institutionellen Anlegern und vermögenden Retail-Tradern liegen.

Big news for crypto today: @HuobiGlobal has announced that it's applying for a crypto trading license in Hong Kong ! This is a major step for the major cryptocurrency exchange and a sign of its continued commitment to operating in a compliant and regulated manner. — H.E. Justin Sun 孙宇晨 (@justinsuntron) February 20, 2023

Zusätzlich möchte man auch eine neue CEX in Hongkong launchen. Diese wird unter dem Namen „Huobi Hong Kong“ firmieren und vollständig den Compliance-Regeln der lokalen Regulierungsbehörden entsprechen.

„The new exchange will focus on providing trading services for institutional investors and high net worth individuals in Hong Kong. It positions the exchange as a trusted and secure platform for larger investors in Asia who are looking to enter the crypto market.“

Huobi Token Kurs Prognose: Das wird jetzt wichtig

Das aktuelle Momentum bescherte dem Huboi Token massive Kursgewinne in den vergangenen 24 Stunden. Damit konnte man die vorherige Seitwärtsbewegung auf Wochensicht beenden und verschiedene Widerstandszonen überwinden. Auch für den vergangenen Monat stehen nun Kursgewinne für den Huobi Token zu Buche.

Zunächst könnten die Bullen nun den Huobi Token Kurs in Richtung des mittelfristigen Widerstandslevels bei rund 6,70 $ treiben. Weitere Kursziele wären der Widerstand bei 7,35 $ oder 8,30 $. Für ein Erreichen der psychologisch wichtigen Kursmarke von 10 $ dürften die aktuellen News nicht genügen. Hier bräuchte es weitere Kurstreiber, um das Momentum aufrechtzuerhalten.

Schliesslich wurden auch die vergangenen Hypes nach dem Einstieg von Justin Sun häufig schnell wieder abverkauft. Infolgedessen könnten ein Trailing Stop Loss oder manuelle Gewinnmitnahmen die bessere Wahl sein, wenn man einen lukrativen Long-Einstieg gefunden hat.

