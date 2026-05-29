Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’497 -1.0%  SPI 19’084 -0.8%  Dow 50’669 0.1%  DAX 25’092 -0.3%  Euro 0.9127 -0.1%  EStoxx50 6’055 -0.3%  Gold 4’507 0.3%  Bitcoin 57’570 0.0%  Dollar 0.7841 0.0%  Öl 92.7 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Ypsomed1939699Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
ETF-Marktstudie 2026: Wachstum, Konzentration und Gebührenunterschiede am Schweizer Markt
Hoffen auf Lösung im Nahost-Konflikt: So steht es am Freitag um Franken, Euro und US-Dollar
Dottikon ES: Umsatzwachstum trifft auf Gewinnrückgang - Aktie im Blick
Dell-Aktie mit kräftigem Kurssprung: KI-Boom sorgt für glänzende Geschäfte
Satelliten-Internet von Amazon: Rakete explodiert vor Start - so reagiert die Aktie
Suche...
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner JPY/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

JPY/USD

Devisen im Blick 29.05.2026 07:44:00

Hoffen auf Lösung im Nahost-Konflikt: So steht es am Freitag um Franken, Euro und US-Dollar

Hoffen auf Lösung im Nahost-Konflikt: So steht es am Freitag um Franken, Euro und US-Dollar

Am Devisenmarkt bleibt der US-Dollar am Freitag etwas unter Druck und liegt sowohl zum Franken als auch zum Euro auf dem leicht tieferen Niveau des Vorabends.

Die Aussicht auf eine Deeskalation belastete den Dollar, der seit Beginn des Konflikts zusammen mit dem Ölpreis als sicherer Hafen gesucht war.

In der Nacht blieb das Dollar/Franken-Paar in einer engen Spanne mit Kursen von zuletzt 0,7840. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1641 zeigt. Am Donnerstagmorgen lag sie allerdings noch bei lediglich 1,1592.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Jetzt informieren

Das Euro/Franken-Paar tritt derweil bei Kursen von 0,9126 mehr oder weniger auf der Stelle.

Im Tagesverlauf stehen nun insbesondere aus der Eurozone wichtige Daten an. So kommen aus einigen Ländern, darunter Frankreich, Italien und Deutschland, Inflationszahlen an. Laut der Helaba sollten unterschiedliche Entwicklungen der Teuerungsraten nicht überraschen. Alles in allem dürften die Inflationsraten aber erneut zu hoch liegen, um bei der EZB für Entspannung zu sorgen, so die Experten. Da aber gleichzeitig ein Abkommen im Iran-Krieg weiter auf sich warten lässt, mehren sich auch in den USA die Anzeichen für möglicherweise höhere Zinsen, was wiederum den Dollar stütze.

awp-robot/dm/cg

Zürich (awp)

Weitere Links:

Kryptomarkt unter Druck: Bitcoin fällt auf Mehrwochentief
Altcoin-ETFs abgestossen: Goldman Sachs zieht bei XRP und Solana den Stecker
Hyperliquid Strategies-Aktie mit Kurssprung: SEC-Pläne für Krypto-Aktien sorgen für Fantasie

Bildquelle: marekusz / Shutterstock.com,Capture Light / Shutterstock.com,filmfoto / Shutterstock.com
Partner-Image

Top-Rankings

Auf diese Aktien setzt Starinvestor Carl Icahn Q1 2026
Im Depot von Starinvestor Carl Icahn kam es im ersten Quartal 2026 zu kleineren Anpassungen. So ...
Bildquelle: Heidi Gutman/CNBC/NBCU Photo Bank via Getty Images
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Das sind die Top-US-Investitionen der Zurich Insurance Group in Q1 2026
Wie gewohnt hat die Zurich Insurance Group auch im ersten Quartal 2026 ihr US-Aktiendepot veröff ...
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Strategiewechsel bei Bridgewater: Milliarden-Wette auf KI-Hardware-Boom - Top 10-Beteiligungen in Q1 im Blick
Bridgewater baute im ersten Quartal 2026 sein Portfolio um. Während Software-Werte an Bedeutung ...
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

EUR/CHF 0.9127 -0.0007
-0.07
USD/CHF 0.7841 0.0003
0.04
USD/JPY 159.3050 0.0600
0.04

Meistgelesene Nachrichten

Auf diese Aktien setzt Starinvestor Carl Icahn Q1 2026
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Das sind die Top-US-Investitionen der Zurich Insurance Group in Q1 2026
Rheinmetall-Aktie klettert: Grossauftrag von der deutschen Bundeswehr
Altcoin-ETFs abgestossen: Goldman Sachs zieht bei XRP und Solana den Stecker
Laptopstudie sorgt für Aufregung: Warum die Aktien von D-Wave Quantum, Rigetti und IonQ nachgeben haben
Milliardenauftrag aus dem Pentagon: Darum springen die Aktien von Dell und Microsoft an
Aktien New York Schluss: Dow auf Rekordhoch - Gesunkene Ölpreise stützen
Ende der Rally in Sicht? Attraktive Bewertung treibt Micron-Aktie zu immer neuen Rekorden
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
ITM Power-Aktie klettert auf Jahreshoch: MSCI-Aufnahme schiebt Kurs an - auch NEL, Ballard Power & Co. im Fokus