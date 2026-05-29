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29.05.2026 07:44:00
Hoffen auf Lösung im Nahost-Konflikt: So steht es am Freitag um Franken, Euro und US-Dollar
Am Devisenmarkt bleibt der US-Dollar am Freitag etwas unter Druck und liegt sowohl zum Franken als auch zum Euro auf dem leicht tieferen Niveau des Vorabends.
In der Nacht blieb das Dollar/Franken-Paar in einer engen Spanne mit Kursen von zuletzt 0,7840. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1641 zeigt. Am Donnerstagmorgen lag sie allerdings noch bei lediglich 1,1592.
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Das Euro/Franken-Paar tritt derweil bei Kursen von 0,9126 mehr oder weniger auf der Stelle.
Im Tagesverlauf stehen nun insbesondere aus der Eurozone wichtige Daten an. So kommen aus einigen Ländern, darunter Frankreich, Italien und Deutschland, Inflationszahlen an. Laut der Helaba sollten unterschiedliche Entwicklungen der Teuerungsraten nicht überraschen. Alles in allem dürften die Inflationsraten aber erneut zu hoch liegen, um bei der EZB für Entspannung zu sorgen, so die Experten. Da aber gleichzeitig ein Abkommen im Iran-Krieg weiter auf sich warten lässt, mehren sich auch in den USA die Anzeichen für möglicherweise höhere Zinsen, was wiederum den Dollar stütze.
awp-robot/dm/cg
Zürich (awp)
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