|
25.08.2026 10:00:30
Höchster Stand seit Monaten : Trump-Treffen treibt Bitcoin-Wert auf über 80.000 Dollar
Nach einer längeren Durststrecke legt der Bitcoin wieder zu und knackt die Marke von 80.000 Dollar. Ein Treffen von US-Präsident Trump mit Vertretern der Kryptobranche treibt den Kurs an. Von ihrem Jahreshoch bleibt die Kryptowährung jedoch weit entfernt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
In eigener Sache
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Inside ETF
Top-Rankings
Meistgelesene Nachrichten
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.9365
|
0.12
|Türkische Lira
|
59.9224
|
0.01
|Baht
|
40.8123
|
0.08
|Bitcoin - US Dollar
|
79919.4788
|
1.30
|Real
|
6.4251
|
-0.03
|US-Dollar
|
0.8026
|
0.01
|Zloty
|
4.5963
|
-0.14
|Euro - US Dollar
|
1.1667
|
0.02
|Ripple - US Dollar
|
1.4913
|
0.69
|Forint
|
387.3179
|
-0.13
|Bitcoin - Euro
|
68515.2089
|
1.30
|Ripple
|
0.8349
|
-0.77
|Rubel
|
105.2012
|
0.67
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas fester -- DAX in Grün -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Handel zeigt sich freundlich. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich im Plus. Die asiatischen Börsen bewegen sich in unterschiedliche Richtungen.