Hedera: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

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Gestern vor 1 Jahr kostete ein Hedera 0.1796 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 55’690.14 HBAR-Coins Mit dem HBAR-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.099229 USD), wäre das Investment nun 5’526.07 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 5’526.07 USD, was einer negativen Performance von 44.74 Prozent entspricht.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Hedera am 05.02.2026 bei 0.078263 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 27.07.2025 bei 0.2914 USD.

Redaktion finanzen.net

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