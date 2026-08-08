Hedera: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte

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Hedera war am 07.08.2025 0.2594 USD wert. Bei einer Investition von 100 USD in HBAR vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 385.54 Hedera. Die gehaltenen Hedera wären am 07.08.2026 26.25 USD wert gewesen, da der HBAR-USD-Kurs bei 0.068088 USD lag. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 73.75 Prozent abgenommen.

Am 17.07.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.065870 USD. Am 09.08.2025 stieg Hedera auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0.2669 USD.

Redaktion finanzen.net