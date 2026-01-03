Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’267 0.2%  SPI 18’219 0.2%  Dow 48’382 0.7%  DAX 24’539 0.2%  Euro 0.9290 -0.1%  EStoxx50 5’850 1.0%  Gold 4’330 0.4%  Bitcoin 71’465 1.7%  Dollar 0.7920 0.0%  Öl 60.8 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526NVIDIA994529Swiss Re12688156
Top News
Rohstoffe im Dezember 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
NVIDIA-Aktie, Bitcoin und Goldpreis: "Outrageous Predictions" der Saxo Bank im Check
Yuan-Stärke: So könnte Chinas Währung den Bitcoin-Kurs beeinflussen
Hedera: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte
So viel Verlust hätte ein Investment in Toncoin von vor 5 Jahren bedeutet
Suche...
eToro entdecken
Krypto-Invest im Fokus 03.01.2026 19:43:08

Hedera: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte

Hedera: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte

Bei einem frühen Hedera-Engagement müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Hedera war gestern vor 5 Jahren 0.3908 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 25’587.10 HBAR-Coins Da sich der Kurs von HBAR-USD gestern auf 0.1214 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’105.70 USD wert. 2Damit hätte sich die Investition um 68.94 Prozent vermindert.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte HBAR am 18.12.2025 bei 0.1051 USD. Am 17.01.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0.3748 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zum BTC-USD Währungsrechner
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs
Alle Krypto-News im Überblick

Bildquelle: Akif CUBUK / Shutterstock.com

Inside Krypto

14:55Finixio Crypto Logo PEPE-Kurs steigt 51,37 % – darum entscheiden sich viele Anleger trotzdem für PEPENODE
14:55Finixio Crypto Logo PEPE-Kurs steigt 51,37 % – darum entscheiden sich viele Anleger trotzdem für PEPENODE
11:01Finixio Crypto Logo Bitcoin fällt erneut unter 90.000 Dollar nach US-Angriff auf Venezuela
11:01Finixio Crypto Logo Bitcoin fällt erneut unter 90.000 Dollar nach US-Angriff auf Venezuela
10:56Finixio Crypto Logo Ethereum Prognose: Was hinter der 62.000-Dollar-These wirklich steckt
10:56Finixio Crypto Logo Ethereum Prognose: Was hinter der 62.000-Dollar-These wirklich steckt
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall