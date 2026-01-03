Hedera: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte

Anzeige

Hedera war gestern vor 5 Jahren 0.3908 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 25’587.10 HBAR-Coins Da sich der Kurs von HBAR-USD gestern auf 0.1214 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’105.70 USD wert. 2Damit hätte sich die Investition um 68.94 Prozent vermindert.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte HBAR am 18.12.2025 bei 0.1051 USD. Am 17.01.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0.3748 USD.

Redaktion finanzen.net