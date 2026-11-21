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Gestern vor 5 Jahren notierte Hedera bei 0.3799 USD. Bei einem HBAR-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 263.21 Hedera in seinem Portfolio. Die gehaltenen Hedera wären am 20.11.2026 bei einem HBAR-USD-Kurs von 0.051607 USD 13.58 USD wert gewesen. Damit wäre das Investment 86.42 Prozent weniger wert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 20.11.2026 bei 0.051607 USD. Am 24.11.2025 stieg Hedera auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0.1483 USD.

Redaktion Finanzen.net