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21.11.2026 19:43:08
Hedera: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren bedeutet hätte
Wer vor Jahren in Hedera investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
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Gestern vor 5 Jahren notierte Hedera bei 0.3799 USD. Bei einem HBAR-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 263.21 Hedera in seinem Portfolio. Die gehaltenen Hedera wären am 20.11.2026 bei einem HBAR-USD-Kurs von 0.051607 USD 13.58 USD wert gewesen. Damit wäre das Investment 86.42 Prozent weniger wert.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 20.11.2026 bei 0.051607 USD. Am 24.11.2025 stieg Hedera auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0.1483 USD.
Redaktion Finanzen.net
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