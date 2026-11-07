|Investment im Blick
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07.11.2026 19:43:08
Hedera: So viel Verlust wäre bei einem Investment von vor 5 Jahren angefallen
Vor Jahren in Hedera investiert: So viel hätten Investoren verloren.
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Hedera war am 05.11.2021 0.3920 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 2’550.89 HBAR. Da sich der Wert eines Coins am 06.11.2026 auf 0.067559 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 172.33 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 82.77 Prozent gleich.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.064599 USD und wurde am 16.08.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.1933 USD und wurde am 10.11.2025 erreicht.
Redaktion Finanzen.net
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