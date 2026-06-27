|Lohnende Hedera-Investition?
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27.06.2026 19:43:08
Hedera: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht
So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in Hedera Anlegern gebracht.
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Hedera notierte am 26.06.2025 bei 0.1427 USD. Wenn ein Investor vor 1 Jahr 100 USD in HBAR investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 700.82 Hedera. Da sich der Kurs von HBAR-USD gestern auf 0.070815 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 49.63 USD wert. Mit einer Performance von -50.37 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 26.06.2026 erreicht und liegt bei 0.070815 USD. Am 27.07.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0.2914 USD.
Redaktion finanzen.net
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