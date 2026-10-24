|HBAR-Investition im Blick
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24.10.2026 19:43:08
Hedera: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren
Bei einem frühen Engagement in Hedera hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
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Gestern vor 5 Jahren notierte Hedera bei 0.3908 USD. Wenn ein Investor damals 10’000 USD in HBAR investiert hätte, befänden sich nun 25’587.10 Hedera in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’978.75 USD, da sich der Wert von Hedera am 23.10.2026 auf 0.077334 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 80.21 Prozent eingebüsst.
Das 52-Wochen-Tief von HBAR liegt derzeit bei 0.064599 USD und wurde am 16.08.2026 erreicht. Am 31.10.2025 erreichte Hedera sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0.2012 USD.
Redaktion finanzen.net
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