Hedera: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren

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Gestern vor 1 Jahr notierte Hedera bei 0.1655 USD. Wenn ein Investor damals 10’000 USD in HBAR investiert hätte, hätte er nun 60’408.92 Hedera im Depot. Da sich der Kurs von HBAR-USD gestern auf 0.061400 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3’709.13 USD wert. Die Abnahme von 10’000 USD zu 3’709.13 USD entspricht einer negativen Performance von 62.91 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 14.11.2026 bei 0.058201 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0.1547 USD und wurde am 15.11.2025 erreicht.

Redaktion Finanzen.net