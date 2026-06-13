Hedera: So viel hätte eine Investition von vor 1 Jahr gekostet

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Vor 1 Jahr kostete ein Hedera 0.1633 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 6’124.66 HBAR im Portfolio. Die gehaltenen Coins wären gestern 476.36 USD wert gewesen, da sich der HBAR-USD-Kurs auf 0.077777 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 52.36 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 10.06.2026 erreicht und liegt bei 0.077741 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Hedera am 27.07.2025 bei 0.2914 USD..

Redaktion finanzen.net