|Wachstum oder Verlust?
|
24.01.2026 19:43:09
Hedera: So viel hätte eine Investition von vor 1 Jahr gekostet
Bei einer frühen Investition in Hedera hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Hedera kostete am 23.01.2025 0.3272 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in HBAR investierten, hätten nun 30’559.55 Hedera im Besitz. Die gehaltenen Hedera wären am 23.01.2026 3’339.64 USD wert gewesen, da der HBAR-USD-Kurs bei 0.1093 USD lag. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 66.60 Prozent abgenommen.
Am 18.12.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.1051 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Hedera wurde am 25.01.2025 erreicht und liegt bei 0.3323 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|69’888.66470
|-0.98%
|Handeln
|Vision
|0.04904
|-0.04%
|Handeln
|Ethereum
|2’306.59829
|-0.87%
|Handeln
|Ripple
|1.50129
|-0.95%
|Handeln
|Solana
|99.59437
|-1.58%
|Handeln
|Cardano
|0.28220
|-0.32%
|Handeln
|Polkadot
|1.50111
|-1.13%
|Handeln
|Chainlink
|9.53219
|-1.33%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|0.97%
|Handeln
|Bonk
|0.00001
|-0.02%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/