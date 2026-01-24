Hedera: So viel hätte eine Investition von vor 1 Jahr gekostet

Anzeige

Hedera kostete am 23.01.2025 0.3272 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in HBAR investierten, hätten nun 30’559.55 Hedera im Besitz. Die gehaltenen Hedera wären am 23.01.2026 3’339.64 USD wert gewesen, da der HBAR-USD-Kurs bei 0.1093 USD lag. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 66.60 Prozent abgenommen.

Am 18.12.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.1051 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Hedera wurde am 25.01.2025 erreicht und liegt bei 0.3323 USD.

