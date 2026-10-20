|
20.10.2026 09:19:00
Hainan Airlines setzt A330 Neo temporär zwischen Peking und Berlin ein
Hainan Airlines setzt zwischen Peking und Berlin vom 25. Oktober bis Ende November teilweise den Airbus A330 Neo ein. Das Muster ersetzt bei drei der fünf wöchentlichen Flüge die A330-300, wie das Portal "Aeroroutes" berichtete. Im Zeitraum vom 26. Oktober bis 2. November fliegt die Airline viermal pro Woche, davon zweimal mit der A330 Neo.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
In eigener Sache
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Inside ETF
Top-Rankings
Meistgelesene Nachrichten
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.9263
|
-0.07
|Türkische Lira
|
60.1088
|
0.23
|Baht
|
40.7493
|
0.28
|Bitcoin - US Dollar
|
81467.7032
|
-0.51
|Real
|
6.1065
|
0.14
|US-Dollar
|
0.8247
|
-0.21
|Zloty
|
4.7182
|
0.09
|Euro - US Dollar
|
1.1232
|
0.17
|Ripple - US Dollar
|
1.2961
|
-0.55
|Forint
|
391.7799
|
0.09
|Bitcoin - Euro
|
72540.3094
|
-0.67
|Ripple
|
0.9352
|
0.78
|Rubel
|
100.9342
|
0.82
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas tiefer -- DAX schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich leicht abwärts, während der deutsche Aktienmarkt schwächelt. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.