|Langzeit-Investment
|
14.01.2026 19:43:08
Hätte sich eine Kapitalanlage in Tether von vor 1 Jahr gerechnet?
Bei einem frühen Einstieg in Tether hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Vor 1 Jahr notierte Tether bei 0.9996 USD. Bei einer Investition von 100 USD in USDT zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 100.04 Tether. Die gehaltenen Tether wären am 13.01.2026 bei einem USDT-USD-Kurs von 0.9994 USD 99.98 USD wert gewesen. Das entspricht einer Einbusse um 0.02 Prozent.
Am 31.12.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.9984 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Tether am 10.10.2025 bei 1.002 USD.
Redaktion finanzen.net
