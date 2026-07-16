Hätte sich eine Investition in USD Coin von vor 5 Jahren rentiert?

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Gestern vor 5 Jahren notierte USD Coin bei 1.000 USD. Wenn ein Investor damals 1’000 USD in USDC investiert hätte, hätte er nun 999.97 USD Coin. Die Investition hätte nun einen Wert von 999.80 USD, da sich der Wert eines Coins am 15.07.2026 auf 0.9998 USD belief. Damit wäre das Investment um 0.02 Prozent gesunken.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte USDC am 31.05.2026 bei 0.9995 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte USD Coin am 14.11.2025 bei 1.000 USD..

Redaktion finanzen.net