Hätte sich eine Investition in USD Coin von vor 1 Jahr gerechnet?

Kryptowährungen 21.08.2025 19:43:08

Bei einem frühen Engagement in USD Coin hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 20.08.2024 kostete USD Coin 0.9999 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 100.01 USDC im Depot. Da sich der Wert von USD Coin am 20.08.2025 auf 0.9998 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 99.99 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0.01 Prozent verringert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 03.06.2025 bei 0.9992 USD. Am 19.01.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1.001 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: sdx15 / Shutterstock.com
