Hätte sich eine Investition in USD Coin von vor 1 Jahr gelohnt?

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Gestern vor 1 Jahr war ein USD Coin 1.0000 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in USDC investiert hätte, hätte er nun 100.00 USD Coin. Da sich der Wert von USD Coin am 19.08.2026 auf 0.9999 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 99.99 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0.01 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 31.05.2026 erreicht und liegt bei 0.9995 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 14.11.2025 bei 1.000 USD.

Redaktion finanzen.net