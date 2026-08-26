Hätte sich eine Investition in Tether von vor 5 Jahren gelohnt?

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Vor 5 Jahren notierte Tether bei 1.000 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in USDT investiert hätte, befänden sich nun 9’997.07 Tether in seinem Portfolio. Da sich der Wert von Tether am 25.08.2026 auf 1.000 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’997.19 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 0.03 Prozent verkleinert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 04.02.2026 bei 0.9977 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Tether am 10.10.2025 bei 1.002 USD..

Redaktion finanzen.net