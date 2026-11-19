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USD Coin notierte am 17.11.2021 bei 1.001 USD. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in USDC investiert hat, hat nun 999.30 USD Coin im Portfolio. Mit dem USDC-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.9998 USD), wäre das Investment nun 999.13 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 0.09 Prozent verkleinert.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0.9995 USD und wurde am 31.05.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch von USD Coin wurde am 11.03.2026 erreicht und liegt bei 1.000 USD.

Redaktion Finanzen.net