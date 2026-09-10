Hätte sich ein USD Coin-Investment von vor 5 Jahren gelohnt?

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USD Coin notierte am 26.10.2021 bei 1.000 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in USDC investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 100.00 USD Coin. Das Investment hätte nun einen Wert von 99.98 USD, da USD Coin am 09.09.2026 0.9999 USD wert war. Aus 100 USD wurden somit 99.98 USD, was einer negativen Performance von 0.02 Prozent entspricht.

Bei 0.9995 USD erreichte die Kryptowährung am 31.05.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 14.11.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1.000 USD.

Redaktion finanzen.net