Grönland-Streit im Fokus: Darum legt der Franken zu Dollar und Euro zu

Der Euro hat sich dabei im Vergleich zum Nachmittag auf 0,9257 von 0,9276 Fr. abgeschwächt und der US-Dollar auf 0,7904 von 0,7913 Fr.

Das Währungspaar EUR/USD hat auf 1,1712 von 1,1723 eine Spur nachgegeben, hält sich damit aber klar über der Marke von 1,17, die am Morgen noch deutlich unterschritten war.

Die Devisen- werden wie andere Finanzmärkte derzeit vor allem von den Ansprüchen der USA auf Grönland getrieben und dem damit verbundenen Sorgen um eine weitere Eskalation des Konfliktes.

awp-robot/mk/cf

Zürich (awp)