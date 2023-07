Anzeige



Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Google Bard ist nun auch für deutsche Nutzer verfügbar – da kommen wir nicht umher, den Chatbot von Alphabet als Konkurrenz zu ChatGPT einmal zu nutzen, um eine Prognose für den viralen Meme-Coin Wall Street Memes zu erstellen. Denn mit rund 16 Millionen $ Raising Capital sorgt WSM weit über die Web3-Community hinaus für Furore und avanciert zu einem der erfolgreichsten Presales des Jahres 2023.

Obgleich bei Google Bard bereits auf den ersten Blick in einigen Antworten zahlreiche Unstimmigkeiten offensichtlich sind, wollten wir grundlegend wissen, welche Erfolgsfaktoren ein Meme-Coin erfüllen muss, um wirklich einen viralen Hype mit parabolischer Kursentwicklung zu kreieren.

Das war die Antwort von Google Bard:

Nun stellt sich jedoch die Frage, ob Wall Street Memes in das Erfolgsrezept von Google Bard passt. Deshalb haben wir alle Kriterien genau überprüft.

Eins vorweg: Wall Street Memes (WSM) überzeugt durchweg und kann so ziemlich jede Bedingung erfüllen. Damit scheint es kein Wunder, dass Analysten und Krypto-Influencer 10-100x Potenzial für den neuen Meme-Coin WSM prognostizieren.

Zum Wall Street Memes Presale

Das muss Wall Street Memes laut Google Bard schaffen

„Eine starke Community. Ein Meme-Coin braucht eine grosse und aktive Community von Anhängern, die den Coin promoten und fördern. Diese Community kann durch Social Media, Online-Foren und andere Plattformen aufgebaut werden.“

Der Twitter-Kanal von Wall Street Memes verfügt über 250.000 Follower. Rechnet man die verschiedenen Kanäle in den sozialen Netzwerken, insbesondere Instagram und Twitter, zusammen, besteht die Community aus mehr als eine Million Followern. Hier muss sich Wall Street Memes sogar vor Pepe nicht verstecken. Der erste Erfolgsfaktor liegt zweifelsfrei vor.

„Eine klare Vision. Der Meme-Coin sollte eine klare Vision haben, was er erreichen will. Diese Vision sollte von der Community geteilt werden und sollte den Nutzern einen Mehrwert bieten.“

Wall Street Memes verkörpert die visionäre Kraft der Internetkultur und ist eng angelehnt an den GameStop-Hype und die Bewegung von WallStreetBets. Die Vision zeichnet sich durch ihre Zeitlosigkeit und virale Natur aus, indem sie ein Gemeinschaftsgefühl schafft, das auf Humor und Ironie basiert. Durch den Einsatz von Memes und humorvollen Inhalten werden komplexe Finanzthemen zugänglich gemacht und eine revolutionäre Art des Handels und der Investitionen gefördert, die eine neue Generation von Anlegern inspiriert und beeinflusst. Die Vision ist klar, kommt in der Community an und dürfte noch viele Jahre überdauern. Gemeinsam gegen die Finanzelite, mit der Kraft der Privatanleger – dafür steht auch Wall Street Memes.

„Eine gute Roadmap. Der Meme-Coin sollte eine Roadmap haben, die zeigt, wie er seine Vision erreichen will. Diese Roadmap sollte realistisch und machbar sein.“

Auf der offiziellen Website von Wall Street Memes finden Anleger eine durchdachte Roadmap, die von Phase 1 bis Phase 3 reicht. Aktuell befinden wir uns in Phase 2 – Wall Street Memes hat den Token gelauncht, der nun im Presale verkauft wird. Jetzt stehen noch die Listings nach dem erfolgreichen Abschluss des Vorverkaufs an. In der dritten Phase sollen dann Tier-1-CEX-Listings folgen und WSM eine Marktkapitalisierung von über eine Milliarde $ erreichen.

„Ein innovatives Konzept. Der Meme-Coin sollte ein innovatives Konzept haben, das sich von anderen Meme-Coins unterscheidet. Dieses Konzept sollte den Nutzern einen Mehrwert bieten und sollte dazu beitragen, dass der Meme-Coin erfolgreich wird.“

Innovativ wirkt insbesondere die Kombination aus den bis dato vorgestellten Erfolgsfaktoren. Denn kein anderer Meme-Coin konnte bis dato eine zeitlose Vision von einem ausgeprägten Zusammenhalt zwischen Anlegern mit der gigantischen Community und einer fairen Tokenomics verknüpfen. Der Mehrwert liegt auf der Hand – denn WSM geriert sich eben als Token zur Bewegung.

„Ein starkes Team. Der Meme-Coin sollte von einem starken Team aus erfahrenen und talentierten Personen geführt werden. Dieses Team sollte in der Lage sein, den Meme-Coin erfolgreich zu entwickeln und zu vermarkten.“

Zu guter Letzt ist auch ein starkes Team erforderlich, so Google Bard. Dass dies bei Wall Street Memes gegeben ist, scheint naheliegend. Denn eine Community von über eine Million Followern entwickelt man nicht ohne Expertise. Zugleich konnte das Team in der Vergangenheit auch schon die Kompetenzen beim Cross-Selling im digitalen Währungsmarkt unter Beweis stellen, als die erste NFT-Kollektion in weniger als einer Stunde für über 2 Millionen $ verkauft wurde.

Analysten sehen massives Kurspotenzial für WSM

Doch nicht nur der zweifelsfrei noch unausgereifte Chatbot Google Bard sieht Kurspotenzial für einen Meme-Coin a la WSM. Auch eine Vielzahl von Krypto-Tradern und -Experten hat sich bereits mit Wall Street Memes beschäftigt und traut dem Projekt eine parabolische Wertentwicklung zu.

So bestätigte der Krypto-Youtuber Michael Wrubel, immerhin über 300.000 Abonnenten, erst gestern seine bullische Einschätzung zum Meme-Coin, nachdem er diesen bereits in der Vergangenheit als den „nächsten 100x Shiba Inu Coin“ bezeichnete.

Über die offizielle Website können Anleger innerhalb weniger Minuten mit ETH/USDT oder Kreditkarte den WSM Coin akkumulieren.

Hier direkt WSM kaufen