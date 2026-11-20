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20.11.2026 08:22:56
Goldpreis gibt weiter kräftig nach, Bitcoin auf niedrigem Niveau
Steigende Zinserwartungen in den USA setzen die Finanzmärkte unter Druck: Gold verzeichnet den stärksten Rückgang seit Monaten, während auch der Bitcoin massiv an Wert verliertWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verlor im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fuhr ebenso kräftige Verluste ein. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.