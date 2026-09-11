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11.09.2026 09:13:43
Gewaltiger Umbau bei Bitcoin Suisse - jede zweite Stelle in Zug gefährdet
Bitcoin Suisse baut sein Geschäft international aus – und dafür den Hauptsitz in Zug um. Bis zu 60 der heutigen Arbeitsplätze könnten ins Ausland verlagert werden. Gleichzeitig verfolgt das Unternehmen grosse Ambitionen im globalen Wealth Management.
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