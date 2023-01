Frohes Neues! Star-Investor mit bullischer Bitcoin Kurs Prognose: 2023 idealer Zeitpunkt, um Bitcoin zu kaufen

Anzeige



Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

„Happy new year“ für alle Krypto-Investoren! Die Hoffnung auf ein besseres Krypto-Jahr ist gegeben, doch Unsicherheiten bleiben bestehen. Dennoch ruft nun ein bekannter Krypto-Influencer ein neues Bitcoin-Jahr aus. Denn seiner Meinung nach sei 2023 der beste Zeitpunkt, um Bitcoin zu akkumulieren.

Welcome to 2023! The #Bitcoin accumulation year! — MMCrypto (@MMCrypto) January 1, 2023

Während der Bitcoin somit nach einer starken Korrektur im Bärenmarkt kaufenswert sein könnte und sich insbesondere für langfristige Portfolios bei kurzfristig weiterhin angeschlagenem Chartbild eignet, könnte dies bei Dash 2 Trade anders aussehen. Mit einem starken Momentum konnten die Verantwortlichen von Dash 2 Trade mittlerweile fast 12 Millionen $ einnehmen. In weniger als fünf Tagen endet der Presale, in rund 10 Tagen findet das erste CEX-Listing statt.

Mehr über Dash 2 Trade erfahren

Bitcoin-Jahr 2023: Sollte man jetzt Bitcoin kaufen?

Naturgemäss ist es immer schwer, einen konkreten Zeitpunkt für das beste Timing beim Bitcoin zu ermitteln. Nicht wenige Untersuchungen kommen zum Ergebnis, dass Market Timing nicht funktioniert. Beim Bitcoin, der in diesem Jahr insbesondere von makroökonomischen Ereignissen, exogenen Schocks und Pleiten im Krypto-Space abhängig war, könnte man eine DCA-Strategie wählen, um via Sparplan vom Cost-Average-Effekt zu profitieren. Wer es etwas aktiver handhaben möchte, könnte diesen auch erweitern und eben bei bestimmten Abschlägen verstärkt nachkaufen. Dann ist das Jahr 2023 nicht das einzige Bitcoin-Jahr zum Akkumulieren, doch auch in diesem Jahr wird fleissig BTC im (noch) andauernden Bärenmarkt zugekauft.

Jetzt Bitcoin kaufen und langfristig hodln

Krypto-Influencer beschwören sich gegenseitig: Behalten sie recht?

Zweifelsfrei sollte man nicht jeden Tweet der selbst ernannten Krypto-Experten ernst nehmen. Allzu häufig wurden schon Versprechungen nicht gehalten, Prognosen gingen nach hinten los. Doch aktuell beschwören sich viele Krypto-Influencer augenscheinlich gegenseitig mit Hoffnung auf ein bullisches Krypto-Jahr 2023. Eine Auswahl an Tweets zur Bitcoin Kurs Prognose 2023:

Bear market buyers are the next bull runs millionaires! #bitcoin #crypto — Crypto Jack (@cryptojack) January 1, 2023

The longer the #Bitcoin Bear Market will last, the richer I'll become. — Crypto Rover (@rovercrc) December 29, 2022

Welcome to 2023! The #Bitcoin accumulation year! — MMCrypto (@MMCrypto) January 1, 2023

Doch können die Influencer Recht behalten? Das scheint zweifelsfrei möglich. Denn die Bodenbildung könnte auf Basis von Makro-Indikatoren fortgeschritten sein, historisch dürfte die zyklische Entwicklung bald wieder steigende Kurse bedingen. Ob es 2023 so weit sein wird, hängt von vielen Facetten ab. Nicht nur der Kryptomarkt sollte analysiert werden, um mittelfristige Kursbewegungen beim Bitcoin mit einer Mischung aus Fundamentalanalyse und Charttechnik zu eruieren.

Historisch evident: Kryptomarkt ist zyklisch, auf einen Bärenmarkt folgen drei Jahre Bull-Run!

Niemand besitzt die ominöse Glaskugel, um die Kursentwicklung beim Bitcoin in einer Prognose sicher vorherzusagen. Dennoch könnte ein Blick auf die Vergangenheit zumindest Hoffnung machen. Denn in den letzten Jahren gab es immer wieder den gleichen Zyklus. Schloss der Bitcoin ein Kalenderjahr mit einer negativen Performance ab, folgten drei Jahre, in denen der Bitcoin Kurs haussierte.

Im Hinblick auf das Bitcoin-Halving im Frühjahr 2024 spricht vieles dafür, in diesem Jahr die Bitcoin-Position aufzustocken oder erstmals in BTC zu investieren.

Here is the power of #Bitcoin. It’s all baked in.



Why does $BTC go up? The halving. Period. pic.twitter.com/3MAgly2Ybs — Ben Armstrong (@Bitboy_Crypto) December 25, 2022

12 Millionen $ im Presale, nur noch 10 % der Token verfügbar: Innovativer Trading-Token D2T vor der Preisexplosion

In ungefähr 4,5 Tagen wird der Vorverkauf des innovativen Dash 2 Trade Coins enden, sodass schon in weniger als 10 Tagen das initiale Listing stattfindet. Dash 2 Trade visiert mit seinem Konzept die Unsicherheit im aktuellen Marktumfeld an. Krypto-Anleger sind auf der Suche nach Sicherheit und könnten dabei auf professionelle Krypto-Analysen und Features bei Dash 2 Trade stossen. Neben der fortschrittlichen Plattform für den Handel im digitalen Währungsmarkt bietet auch der D2T Coin Hype-Potenzial.

„Dash 2 Trade ist eine Krypto-Analyseplattform, die von Händlern für Händler entwickelt wurde. Dash 2 Trade bietet Handelssignale, soziale Analytik und On-Chain-Daten, um Ihre Gewinne zu maximieren.“

Die vielseitige Konzeption von Dash 2 Trade mit kuratierten Handelssignalen, Metriken, On-Chain-Daten, Krypto-Analysen, Social-Trading und ICO-Scoring macht Hoffnung auf eine massive Nachfrage. Denn Dash 2 Trade möchte professionelle Krypto-Analysetools endlich auch für den privaten Händler zugänglich machen. Wenn das nicht einmal einen Pump nach ICO am 11. Januar wert ist …

Hier Dash 2 Trade Coins günstig kaufen