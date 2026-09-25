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25.09.2026 07:56:00
Franken verliert weiter an Boden - Das belastet die heimische Währung
Am Devisenmarkt setzt sich die Bewegung des Vortages nach der SNB-Sitzung fort und der Franken verliert weiter etwas an Boden.
So hat der Euro in der Nacht etwas zugelegt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostet am frühen Morgen 0,9430 Franken. Am Vorabend wurde der Euro noch zu 0,9420 Franken gehandelt. Auch gegenüber dem US-Dollar notiert der Schweizer Franken mit 0,8292 etwas tiefer als am Vorabend (0,8282).
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Die europäische Gemeinschaftswährung Euro hat sich entsprechend zum Greenback in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1372 zeigt.
Die Commerzbank zeigt sich einerseits über die Deutlichkeit der Frankenbewegung etwas überrascht. Allerdings hätten wohl einige Marktteilnehmer damit gerechnet, dass die SNB stärkere Signale für baldige Zinserhöhungen liefere. Die Währungshüter schienen aber wohl mit den derzeitigen Euro-Franken-Niveaus zufrieden zu sein, so die Experten.
Zürich (awp)
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