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Devisenmarkt 24.07.2026 08:10:36

Franken, US-Dollar und Euro: Wenig Bewegung zum Wochenschluss - Zölle kein Gamechanger

Franken, US-Dollar und Euro: Wenig Bewegung zum Wochenschluss - Zölle kein Gamechanger

US-Präsident Donald Trump hat neue Zölle angekündigt.

Das war erwartet worden und hat die Märkte daher auch nicht gross überrascht. Auch am Devisenmarkt bleiben stärkere Reaktionen aus. Wie die Commerzbank schreibt, seien die Zölle vorerst kein "Gamechanger".

Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9301 denn auch mehr oder weniger auf der Stelle. Das Dollar/Franken-Paar wird aktuell bei 0,8171 gestellt und auch das Euro/Dollar-Paar ist mit 1,1382 kaum verändert seit dem Vorabend.

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Und auch die Nachbetrachtung der EZB-Zinsentscheidung vom Donnerstag fällt eher nüchtern aus. Weder die Entscheidung, die Zinsen unverändert zu belassen, noch die Aussagen in der folgenden Konferenz hätten tiefere Spuren hinterlassen, lautet der Tenor.

awp-robot/hr/to

Zürich (awp)

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Krisenalarm Strasse von Hormus: Bleiben die Zinsen `higher for longer`?

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