US-Dollar - Japanischer Yen USD - JPY
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|JPY/USD
|Historisch
|Realtimekurs
|Devisen im Blick
|
16.10.2026 07:51:36
Franken, US-Dollar und Euro: Wenig Bewegung vor dem Wochenende
An den Devisenmärkten haben sich die wichtigsten Währungspaare in der Nacht auf Freitag nur wenig bewegt.
Mittlerweile notiert der Greenback in etwa wieder auf dem Niveau, das er vor der Veröffentlichung am Mittwochnachmittag hatte. Gleichzeitig tendiert der Euro leicht fester. Während das Dollar/Franken-Paar mit aktuell 0,8274 in etwa dem Kurs von Donnerstagabend entspricht, steht das Euro/Dollar-Paar bei 1,1224 etwas höher als am Vorabend. Auch zum Franken hat sich der Euro leicht auf 0,9286 Franken verfestigt (Vorabend: 0,9273 Fr.).
Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)
Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.
In einem Kommentar heben auch die Experten der Commerzbank hervor, dass die überraschend hohen US-Konsumentenpreisdaten am Mittwoch und die gestrigen Detailhandelsumsätze sowie Produzentenpreise stärker als erwartet ausgefallen waren. "Damit verdichten sich die Anzeichen für einen zunehmend breit angelegten Preisauftrieb." Dennoch habe der Dollar seine Gewinne vom Mittwoch nicht halten können.
Als Grund verweisen die Devisenexperten auf die Zinserwartungen an die US-Notenbank Fed. Nach den Inflationszahlen habe der Markt zunächst eine höhere Wahrscheinlichkeit dafür eingepreist, dass das Fed bereits auf seiner Sitzung in diesem Monat erneut die Zinsen anhebe. "Diese Erwartung wurde jedoch schnell wieder zurückgenommen. Ausschlaggebend dürften die eher vorsichtigen Äusserungen einiger FOMC-Mitglieder gewesen sein."
awp-robot/hr/to
Zürich (awp)
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Inside ETF
Top-Rankings
Devisen in diesem Artikel
|USD/JPY
|157.8945
|-0.1455
|-0.09
Meistgelesene Nachrichten
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.9285
|
0.09
|Türkische Lira
|
59.8798
|
0.00
|Baht
|
40.4863
|
-0.17
|Bitcoin - US Dollar
|
81986.8424
|
-0.16
|Real
|
6.1651
|
-0.03
|US-Dollar
|
0.8268
|
0.00
|Zloty
|
4.7062
|
-0.06
|Euro - US Dollar
|
1.1231
|
0.11
|Ripple - US Dollar
|
1.3348
|
0.18
|Forint
|
391.8854
|
-0.08
|Bitcoin - Euro
|
73051.5884
|
-0.25
|Ripple
|
0.9058
|
-0.12
|Rubel
|
101.4606
|
0.02
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX etwas höher erwartet -- Asiens Börsen im Plus
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex dürften sich vor dem Wochenende etwas höher präsentieren. An den Märkten in Asien geht es am Freitag wieder aufwärts.