Euro - Schweizer Franken EUR - CHF
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|CHF/EUR
|Historisch
|Realtimekurs
|Devisen im Blick
|
18.11.2026 21:19:00
Franken schwächt sich zu Dollar und Euro ab - Das steckt dahinter
Der Schweizer Franken hat am Mittwoch zum Dollar aber auch zum Euro nachgegeben.
Die europäische Gemeinschaftswährung Euro hat sich zum Dollar an Abend nur noch abgeschwächt und notierte auf einem Kursniveau von 1,0965 Dollar, nachdem sie die Marke von 1,10 bereits am Vorabend unterschritten hatte. Zum Franken verteuerte sich der Euro am Abend derweil etwas auf 0,9253 Franken gegenüber 0,9242 Franken am Nachmittag.
Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)
Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.
Bezüglich der Stärke des US-Dollar verweisen die Experten der Commerzbank auf die Zinserwartungen für die USA. Derzeit werden für die Vereinigten Staaten bis Ende 2027 drei Zinserhöhungen am Markt eingepreist.
Bereits am Dienstag hatte der Präsident der regionalen Notenbank von St. Louis, Alberto Musalem, gesagt, die US-Wirtschaft werde wahrscheinlich noch vor dem kommenden Frühjahr "mehrere Zinserhöhungen" benötigen. Auch für seinen Amtskollegen von der New Yorker Fed, John Williams, hat die US-Notenbank Fed noch einiges zu tun, um die Inflation wieder auf ihr Ziel von zwei Prozent zurückzuführen.
awp-robot/
Zürich (awp)
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Top-Rankings
Meistgelesene Nachrichten
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.9268
|
0.09
|Türkische Lira
|
59.945
|
0.15
|Baht
|
40.2186
|
-0.18
|Bitcoin - US Dollar
|
63899.0054
|
1.15
|Real
|
6.9827
|
0.05
|US-Dollar
|
0.8419
|
-0.15
|Zloty
|
4.7651
|
-0.08
|Euro - US Dollar
|
1.1009
|
0.30
|Ripple - US Dollar
|
0.9826
|
1.12
|Forint
|
397.6007
|
-0.23
|Bitcoin - Euro
|
58051.4796
|
0.83
|Ripple
|
1.2088
|
-0.91
|Rubel
|
97.1611
|
-0.59
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas tiefer -- DAX etwas stärker -- Asiens Börsen schliesst mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt rutscht ins Minus. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit einer poisitiven Tendenz. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.