Franken kommt am Morgen zum Dollar und Euro leicht zurück Das sind die Gründe

Dabei bleibt die Börse hierzulande am heutigen Nationalfeiertag geschlossen.

Das Euro/Franken-Paar notiert aktuell bei 0,9303, nachdem es am Vorabend mit 0,9282 noch unter der 0,93er Marke notiert hatte. Auch der US-Dollar hat mit 0,8148 Franken Boden gut gemacht. Das Euro/Dollar-Paar notiert aktuell bei 1,1418 nach 1,1428 am Vorabend.

Am Vorabend hatte die Zollentscheidung von US-Präsident Donald Trump die Investoren aufgeschreckt. So soll die Schweiz etwa mit einem Zoll von 39 Prozent belegt werden - deutlich mehr als bislang gedacht. In Kraft treten sollen die Zölle ab dem 7. August. Auch für andere Länder steigen die Zölle teilweise drastisch. Für gewisse Sektoren (Pharmazie, Halbleiter u.a.) sollen in den nächsten Wochen besondere Zölle veröffentlicht werden.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Jetzt informieren

"Die Währungen der stark betroffenen Länder könnten angesichts dieser Nachrichten heute unter Abwärtsdruck kommen", heisst es dazu in einem Devisenkommentar der Commerzbank. Es bleibe abzuwarten, wie es im Zollstreit weitergehe und wie sich die Inflation in den USA aufgrund der Zölle entwickeln werde. "Mit den Neuigkeiten ist klar: Das Thema wird uns noch lange beschäftigen und es ist jederzeit mit einer Überraschung zu rechnen."

Im Handelsverlauf stehen vor allem die neuesten Daten vom US-Arbeitsmarkt im Fokus. Das Fed hatte beim FOMC-Meeting in dieser Woche konstatiert, dass die Arbeitsmarktsituation solide sei, aber Abwärtsrisiken bestünden, schreibt die Helaba.

Zürich (awp)