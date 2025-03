Franken gibt zu Euro und Dollar etwas nach - Das sind die Gründe

Sowohl zum US-Dollar wie auch dem Euro gibt er leicht nach.

Am frühen Abend hat die Gemeinschaftswährung Euro zugelegt und wird aktuell bei 0,9568 Franken gehandelt, nach 0,9542 am Nachmittag. Das Dollar/Franken-Paar wird zu 0,8848 gehandelt, nach 0,8841 am Nachmittag und 0,8812 am Mittag. Zum US-Dollar notiert der Euro mit 1,0815 ein wenig höher als am späten Nachmittag mit 1,0794.

Vor allem die drohenden Strafzölle von US-Präsident Donald Trump waren Gesprächsthema am Markt. Dabei hätten Anleger sich vor allem am Nachmittag stärker in den US-Dollar geflüchtet. Am späten Nachmittag gab dann der Franken gegenüber den beiden Leitwährungen spürbar nach.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Jetzt informieren

"Wie gross der globale Schaden ist, wird sich erst zeigen, wenn die Details bekannt sind und die Handelspartner zu erwartende Gegenmassnahmen definiert haben", schreiben Thomas Gangl von der Valiant Bank. Der Dollar dürfte es daher angesichts der sich abzeichnenden konjunkturellen Eintrübung mittelfristig schwer haben. Nichtsdestotrotz sei kurzfristig eine Gegenbewegung in die Region um 0,8920 nicht auszuschliessen.

Zürich (awp)