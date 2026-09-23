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Nahostkonflikt im Blick 23.09.2026 07:48:37

Franken, Euro, US-Dollar im Fokus: Ruhiger Handel

Franken, Euro, US-Dollar im Fokus: Ruhiger Handel

Am Devisenmarkt zeigt sich der Handel am Mittwoch noch von seiner ruhigen Seite.

Derweil mehren sich im Nahostkonflikt die Hoffnungen auf eine Deeskalation und die Ölpreise kommen zurück.

Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9389 mehr oder weniger auf der Stelle. In der Nacht blieb auch das Dollar/Franken-Paar in einer engen Spanne mit Kursen von zuletzt 0,8216. Der Euro hat zum US-Dollar in der Nacht leicht an Terrain eingebüsst und wird derzeit zu 1,1427 nach 1,1442 am Vorabend gehandelt.

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Am Rand der UN-Generalversammlung gab es erste Annäherungen und offenbar Gespräche zwischen den USA und dem Iran. Die daraufhin fallenden Ölpreise wirkten sich auf die Zinserwartungen aus. Das vom Markt erwartete Zinsdifferenzial zwischen den USA und dem Euroraum habe sich zugunsten des Dollars verschoben, so die Commerzbank.

Derweil stehen im Tagesverlauf einige Stimmungsindikatoren aus der Eurozone an, bevor am morgigen Donnerstag die Lagebeurteilung der SNB entscheidend für die weitere Bewegung des Franken sein düfte.

awp-robot/dm/hr

Zürich (awp)

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