Franken, Euro und Dollar zeigen nur wenig Bewegung - Warum die Kuse auf der Stelle treten

Die Signale von dem Streit der USA mit dem Iran um die Strasse von Hormus bleiben derweil zwiespältig.

Das Dollar/Franken-Paar blieb im asiatisch geprägten Handel in einer engen Spanne mit Kursen von zuletzt 0,8068. Die europäische Gemeinschaftswährung Euro hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit ebenfalls kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1432 zeigt.

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In der Folge tritt auch das Euro/Franken-Paar mit Kursen von 0,9223 mehr oder weniger auf der Stelle.

Am Golf gab es erneute gegenseitige Angriffe, gleichzeitig will der Iran laut US-Präsident Donald Trump aber weiter über ein Rahmenabkommen mit den USA sprechen. Irans Aussenminister Abbas Araghtschi erklärte aber, Verhandlungen über ein endgültiges Abkommen würden nicht beginnen, solange Drohungen anhielten.

Fakt bleibt, dass die Ölpreise seit Montag um gut zehn Prozent nach oben geklettert sind - und mit ihnen die Sorgen vor dadurch bedingtem Preisauftrieb und einer Zinsreaktion der Notenbanken.

Zürich (awp)