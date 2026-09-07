US-Dollar - Japanischer Yen USD - JPY
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|JPY/USD
|Historisch
|Realtimekurs
|Kaum Bewegung
|
07.09.2026 07:42:37
Franken, Euro und Dollar treten an Ort am "Labour Day"
Am Devisenmarkt gab es über das Wochenende kaum Bewegung.
Das Dollar/Franken-Paar blieb in einer engen Spanne mit Kursen von zuletzt 0,8106 und auch die europäische Gemeinschaftswährung Euro hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1610 zeigt. Folgerichtig tritt auch das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9411 mehr oder weniger auf der Stelle.
Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)
Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.
Für Gesprächsstoff dürfte der Wahlsieg der Rechtsaussenpartei AfD im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt sorgen, sagten Beobachter mit Blick auf den Euro. Wichtiger für die Anleger seien aber zunächst wohl die Zinsentscheidungen der EZB in dieser und der Fed in der kommenden Woche. Eine Zinserhöhung der EZB am Donnerstag ist laut Experten inzwischen weitgehend Konsens.
awp-robot/ra/to
Zürich (awp)
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Inside ETF
Top-Rankings
Devisen in diesem Artikel
|USD/JPY
|155.7870
|-0.4470
|-0.29
Meistgelesene Nachrichten
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.9414
|
0.11
|Türkische Lira
|
59.7561
|
-0.08
|Baht
|
40.5676
|
-0.16
|Bitcoin - US Dollar
|
79672.8983
|
-1.04
|Real
|
6.324
|
-0.04
|US-Dollar
|
0.8105
|
0.05
|Zloty
|
4.5819
|
-0.11
|Euro - US Dollar
|
1.1615
|
0.04
|Ripple - US Dollar
|
1.4096
|
-1.04
|Forint
|
384.8404
|
-0.11
|Bitcoin - Euro
|
68607.2888
|
-1.03
|Ripple
|
0.8751
|
0.95
|Rubel
|
106.1691
|
0.27
Börse aktuell - Live TickerSMI mit deutlichen Verlusten -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Markt zeigt sich zum Wochenstart klar schwächer. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Am Montag finden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.