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Kaum Bewegung 07.09.2026 07:42:37

Franken, Euro und Dollar treten an Ort am "Labour Day"

Franken, Euro und Dollar treten an Ort am

Am Devisenmarkt gab es über das Wochenende kaum Bewegung.

Und der Handel dürfte auch weiterhin eher in ruhigen Bahnen verlaufen. Händler erklären dies mit der Abwesenheit der US-Händler, die mit dem heutigen "Labour Day" ein langes Wochenende geniessen.

Das Dollar/Franken-Paar blieb in einer engen Spanne mit Kursen von zuletzt 0,8106 und auch die europäische Gemeinschaftswährung Euro hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1610 zeigt. Folgerichtig tritt auch das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9411 mehr oder weniger auf der Stelle.

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Für Gesprächsstoff dürfte der Wahlsieg der Rechtsaussenpartei AfD im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt sorgen, sagten Beobachter mit Blick auf den Euro. Wichtiger für die Anleger seien aber zunächst wohl die Zinsentscheidungen der EZB in dieser und der Fed in der kommenden Woche. Eine Zinserhöhung der EZB am Donnerstag ist laut Experten inzwischen weitgehend Konsens.

awp-robot/ra/to

Zürich (awp)

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