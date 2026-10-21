Franken, Euro und Dollar im Blick: Durchatmen zur Wochenmitte

Grosse Impulse von Konjunkturdaten sind nicht zu erwarten, daher nutzen Anleger die Zeit zum durchatmen.

Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9267 mehr oder weniger auf der Stelle. In der Nacht blieb auch das Dollar/Franken-Paar in einer engen Spanne mit Kursen von zuletzt 0,8256. Der Euro hat zum US-Dollar in der Nacht leicht an Terrain eingebüsst und wird derzeit zu 1,1224 nach 1,1238 am Vorabend gehandelt.

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Auch die Commerzbank erwartet in den nächsten Tagen vor den Sitzungen der beiden grossen Notenbanken EZB und Fed nur wenig Bewegung. Für die USA sei erst im Dezember eine weitere Zinserhöhung eingepreist und die Resilienz der US-Wirtschaft mittlerweile "hinreichend" bekannt. Auch die EZB dürfte in der kommenden Woche keine falkenhafte Überraschung präsentieren. Und auch wenn die Unruhen in Frankreich ein Belastungsfaktor für den Euro seien, ist laut den Experten bereits viel im Kurs eingepreist.

awp-robot/dm

Zürich (awp)