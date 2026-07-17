Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’267 -0.3%  SPI 20’069 -0.2%  Dow 52’553 -0.2%  DAX 24’915 -0.3%  Euro 0.9252 0.0%  EStoxx50 6’284 0.3%  Gold 3’991 0.5%  Bitcoin 50’790 -1.5%  Dollar 0.8088 0.0%  Öl 84.3 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Franken, Euro, Dollar: Darum zeigen die Devisen kaum Veränderungen
Mikron-Aktie: Umsatz- und Gewinnrückgang im ersten Halbjahr
BaFin greift ein: Dermapharm-Konzernabschluss 2025 wird offiziell geprüft - Aktie im Fokus
Goldpreis gibt nach: Erneut unter Marke von 4'000 Dollar abgerutscht
Comet-Aktie: Berufungsgericht ordnet neuen Prozess gegen XP Power an
Suche...
eToro entdecken
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner CHF/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

CHF/USD

Zum Wochenschluss 17.07.2026 07:57:36

Franken, Euro, Dollar: Darum zeigen die Devisen kaum Veränderungen

Franken, Euro, Dollar: Darum zeigen die Devisen kaum Veränderungen

Am Devisenmarkt bewegen sich die Hauptwährungen am Freitag kaum.

Die jüngsten Ereignisse im Nahen Osten lassen die Marktteilnehmer mehrheitlich kalt. So haben die USA den sechsten Tag in Folge den Iran angegriffen. Dieser reagierte mit Anschlägen auf gewisse Golfstaaten.

Das Euro/Dollar-Paar notiert am Freitagmorgen bei 1,1437 und damit nur minimal tiefer als am Vorabend. Im Vergleich zum Donnerstagmorgen ist der Rückgang mir rund 30 Stellen hingegen etwas grösser. Auch das Dollar/Franken-Paar notiert mit 0,8090 praktisch unverändert, wobei auch hier die Veränderungen im 24-Stunden-Zeitraum etwas grösser sind. Die Bewegungen zwischen Euro und Franken sind entsprechend ebenfalls unbedeutend, aktuell notiert das Paar bei 0,9253.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Jetzt informieren

Damit hat sich das Geschehen an Devisenmärkten wieder merklich beruhigt, nachdem der US-Dollar am Dienstag nach einem überraschend starken Rückgang der US-Inflation für den Juni deutlich unter Druck geraten war. Momentan suche man an den Märkten wieder etwas nach neuer Orientierung, hiess es in einem Händlerkommentar.

awp-robot/

Zürich (awp)

Weitere Links:

UBS-Aktie im Plus: SNB bekräftigt Zustimmung zu verschärften Kapitalregeln
SNB sieht in Stablecoins Risiken für Finanzstabilität
SNB-Protokoll: Direktorium sah im Juni keinen unmittelbaren Handlungsbedarf

Bildquelle: albertczyzewski / Shutterstock.com,Keystone,Schweizerische Nationalbank,bobst / Shutterstock.com
Partner-Image

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Top-Rankings

KW 28: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 28: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 28: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

EUR/CHF 0.9252 0.0000
0.00
USD/CHF 0.8088 0.0000
0.00
USD/JPY 162.4005 0.0175
0.01

Meistgelesene Nachrichten

BYD-Aktie im Aufwind: Ungarns Ex-Aussenminister heuert bei chinesischem Autobauer an
BMW besetzt Personalressort neu: Dorothea von Boxberg folgt auf Ilka Horstmeier - Aktie schwächelt
Warnsignale: Kippt der US-Aktienboom?
Rheinmetall und Space Norway schliessen Weltraum-Bündnis - so reagieren die Rüstungsaktien von RENK, TKMS & Co.
Infineon-Aktie sinkt trotz starker TSMC-Zahlen: Wie teuer ist die Aktie wirklich?
Aktie dennoch tiefrot: Partners Group zieht im Halbjahr weitere Kundengelder an
Aktien Schweiz Vorbörse: SMI dank ABB im Plus erwartet
SpaceX-Aktie rutscht unter Ausgabepreis - und Cathie Wood schlägt zu
Rheinmetall setzt auf Autonomie: Rüstungsaktien um HENSOLDT, RENK & TKMS gerät unter Druck
Nach starkem Lauf bei Chipwerten: Samsung-Aktie und SK hynix brechen deutlich ein