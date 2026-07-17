Franken, Euro, Dollar: Darum zeigen die Devisen kaum Veränderungen

Die jüngsten Ereignisse im Nahen Osten lassen die Marktteilnehmer mehrheitlich kalt. So haben die USA den sechsten Tag in Folge den Iran angegriffen. Dieser reagierte mit Anschlägen auf gewisse Golfstaaten.

Das Euro/Dollar-Paar notiert am Freitagmorgen bei 1,1437 und damit nur minimal tiefer als am Vorabend. Im Vergleich zum Donnerstagmorgen ist der Rückgang mir rund 30 Stellen hingegen etwas grösser. Auch das Dollar/Franken-Paar notiert mit 0,8090 praktisch unverändert, wobei auch hier die Veränderungen im 24-Stunden-Zeitraum etwas grösser sind. Die Bewegungen zwischen Euro und Franken sind entsprechend ebenfalls unbedeutend, aktuell notiert das Paar bei 0,9253.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko. Jetzt informieren

Damit hat sich das Geschehen an Devisenmärkten wieder merklich beruhigt, nachdem der US-Dollar am Dienstag nach einem überraschend starken Rückgang der US-Inflation für den Juni deutlich unter Druck geraten war. Momentan suche man an den Märkten wieder etwas nach neuer Orientierung, hiess es in einem Händlerkommentar.

awp-robot/

Zürich (awp)