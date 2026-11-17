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17.11.2026 08:01:36
Franken, Dollar und Euro: US-Währung hält sich zum Franken nahe Jahreshoch
Der Dollar kann am Dienstagmorgen seine jüngsten Gewinne weitgehend halten.
Der US-Dollar kostet am frühen Morgen 0,8392 Franken nach 0,8399 am Vorabend und liegt damit knapp unter der am Montag zeitweise überschrittenen Marke von 0,84. Der Euro hat sich zum Dollar bei 1,1007 wieder knapp über der Marke von 1,10 stabilisiert. Das EUR/CHF-Paar notiert derweil wenig verändert bei 0,9237.
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Gestützt wird der Dollar von den gestiegenen Erwartungen an die US-Zinsen. Festere Inflationsdaten und zahlreiche Äusserungen aus den Reihen des Fed hätten diese befeuert, heisst es in einem Devisenkommentar. Dem Euro machten dagegen die Sorgen um Frankreichs Staatsfinanzen zu schaffen.
Im Blick bleibt auch die Schwäche der US-Technologiewerte. Sollte sich der Ausverkauf fortsetzen, könnte dies zunehmend den Dollar belasten, heisst es weiter. Für Unsicherheit sorgt zudem das für Donnerstag geplante Treffen von US-Präsident Donald Trump mit seinen Amtskollegen aus China und Russland in Shenzhen.
awp-robot/an/rw
Zürich (awp)
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